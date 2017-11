I conduttori di Sanremo 2018: chi presenta il Festival della Canzone Italiana

L’annuncio del conduttore del Festival di Sanremo 2018 è arrivato il 25 settembre: Claudio Baglioni ha ricevuto l’incarico di direttore artistico e di capitano della squadra che animerà le cinque serate dal palco del Teatro Ariston. «Siamo onorati e felici che Baglioni abbia accettato il nostro invito. Con Claudio costruiremo un’edizione di Sanremo in cui le canzoni e le interpretazioni saranno assolute protagoniste del più grande evento dedicato alla musica italiana», sono state le parole del direttore generale della Rai Mario Orfeo.

CONDUTTORI SANREMO 2018

L’indicazione di Claudio Baglioni come direttore artistico e conduttore di Sanremo 2018 è arrivata senza alcuna indicazione sui suoi compagni di avventura sul palco. Avrà una spalle o più spalle al suo fianco? Una risposta al momento non c’è. L’annuncio dei partner, come di consueto, avverrà nel corso di una conferenza stampa di gennaio, a ridosso dell’inizio del Festival. Solo allora avremo tutte le informazioni sui protagonisti dell’Ariston. Baglioni potrebbe anche essere un capitano giocatore in una squadra di tre o quattro volti, complementari tra loro. Ma non ci sono conferme. Non è la prima volta che un cantante viene scelto per condurre la manifestazione canora più prestigiosa d’Italia. Nel 2012 era toccato a Gianni Morandi. Baglioni si è già messo in discussione in tv più volte. Nel 1997 ad esempio ha condotto sulla Rai il programma Anima Mia, con Fabio Fazio. È stato poi protagonista, sempre sulla Rai, di serate evento con Morandi, nel tour Capitani Coraggiosi, e del concerto Avrai. Nulla di certo è trapelato sul cachet. Secondo i rumors l’accordo tra Baglioni e la Rai prevederebbe un compenso di almeno il 10% inferiore ai 650mila euro percepiti da Carlo Conti per la conduzione e la direzione artistica del Festival 2017. Il contratto riguarderebbe una sola edizione. L’eredità da raccogliere è comunque pesante. Baglioni si farà carico della kermesse dopo tre anni di successi di critica e di ascolti raccolti da Conti: 48,6% di share nel 2015, 49,6% nel 2016 e 50,7% nel 2017.

PRESENTATORE SANREMO 2018

Romano, 67 anni, Baglioni ha alle spalle quasi mezzo secolo di carriera e tanti successi. È uno sicuramente dei più apprezzati artisti di musica leggera degli ultimi decenni. I numeri parlano chiaro: 33 album, 55 milioni di copie vendute. Ha raggiunto il massimo successo commerciale negli anni ’80 con l’album La vita è adesso, con suoi testi e sue musiche, rimasto per ben 27 settimane in testa alle classifiche italiane grazie a un milione e 200mila copie vendute. Le sue note sono riuscite ad unire diverse generazioni.

DIRETTORE ARTISTICO SANREMO 2018

Il regolamento del Festival oltre a precisare che la direzione artistica di Sanremo 2018 è affidata a Baglioni spiega che il direttore artistico ha il compito, in accordo con la direzione di Rai Uno, di elaborare il progetto di spettacolo, curare la composizione del cast artistico, scegliere ed invitare (in collaborazione con la Commissione Musicale) gli artisti in competizione della sezione campioni (i cantanti big), curare i rapporti con le case discografiche e svolgere tutte le attività come previste dallo stesso regolamento. La Commissione Musicale è l’organismo collegiale, composto da esperti del mondo della musica, della cultura e della comunicazione multiemdiale, che svolge operazione di selezione e scelta degli artisti sia della sezione campioni che della sezione nuove proposte.

