I cantanti al Festival di Sanremo 2018: in gara 20 big e 8 giovani

Chi sono i cantanti di Sanremo 2018? Quali big e quali giovani saliranno sul palco del Teatro Ariston alla 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana? Una risposta definitiva a questa domanda, con l’elenco completo dei partecipanti alla manifestazione canora, arriverà solo a poche settimane dalla kermesse (in programma dal 6 al 10 febbraio). Sono chiare però le regole sulla loro selezione e sulla competizione.

CANTANTI SANREMO 2018

Come di consueto, anche al Festival di Sanremo 2018 i cantanti e le relative canzoni in gara vengono suddivisi in due sezioni: la sezione campioni e la sezione nuove proposte. Della prima fanno parte i cosiddetti cantanti big. Della seconda i cantanti giovani. La kermesse prevede una competizione tra 20 canzoni nuove interpretate da 20 artisti della sezione campioni e una competizione tra 8 canzoni interpretate da 8 artisti della sezione nuove proposte. Oltre alle due gare è poi prevista una serata-evento, la quarta-serata, nel corso della quale i cantanti big interpretano ognuno la propria canzone insieme ad un artista ospite. Ovviamente ad interpretare i brani saranno sia artisti singoli che gruppi.

BIG SANREMO 2018

I 20 cantanti big di Sanremo 2018 si sfideranno sul palco dell’Ariston in tutte le cinque serate del Festival, dalla prima all’ultima. Nella prima serata saranno impegnati nell’interpretazione tutti i campioni in gara. Nella seconda e nella terza serata due gruppi di 10 artisti. Nella quarta serata, invece, interpreteranno la loro canzone, eventualmente con diverso arrangiamento musicale, insieme ad un ospite. Nella quinta ed ultima serata, la finalissima, torneranno ad esibirsi tutti i big. I 20 campioni con le relative canzoni vengono scelti, come spiega il regolamento della manifestazione, sulla base di «insindacabili valutazioni artistiche ed editoriali», dal direttore artistico, da Claudio Baglioni quindi, in collaborazione con la Commissione Musicale, secondo criteri che tengono conto «della qualità e originalità delle canzoni, nonché dell’interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, fama e valore riconosciuti dagli artisti interpreti-esecutori». La Commissione Musicale è un organismo collegiale composto da esperti provenienti dal mondo della musica, della cultura e della comunicazione multimediale. Oltre a collaborare con il direttore artistico per la selezione dei cantanti big, gli artisti della sezione campioni, svolge anche operazioni di selezione e scelta degli artisti della sezione nuove proposte nell’ambito di Sanremo Giovani 2017.

GIOVANI SANREMO 2018

Gli 8 cantanti giovani di Sanremo 2018, le 8 nuove proposte in gara, si sfideranno in tre serate, dalla seconda alla quarta. Nella seconda e nella terza serata saliranno sul palco dell’Ariston due gruppi di 4 giovani artisti. Nella quarta serata, quella della premiazione, saranno impegnati tutti gli 8 concorrenti. Alla sezione nuove proposte partecipano 8 vincitori di concorsi. Nel dettaglio, 6 artisti scelti al termine della manifestazione Sanremo Giovani 2017 e 2 artisti provenienti da Area Sanremo 2017.

Per quanto riguarda le canzoni di campioni e nuove proposte in gara, sono principalmente due i principi da rispettare: devono essere in lingua italiana e devono essere nuove. I 20 brani dei cantanti big devono risultare nuovi al momento dell’iscrizione a Sanremo 2018 e rimanere tali sino alla loro prima esecuzione nel corso di Sanremo 2018. Gli 8 brani dei giovani invece devono risultare nuovi al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni di Sanremo Giovani 2017 o al momento della presentazione della domanda di iscrizione al concorso Area Sanremo 2017, e devono rimanere tali fino alla pubblicazione sul sito ufficiale del Festival.

