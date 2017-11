Quali sono le date di Sanremo 2018? Quando inizia il Festival della Canzone Italiana? Sono le domande che si pongono molti mesi prima della manifestazione canora milioni di appassionati di musica. Le risposte sono nel regolamento della kermesse. La 68esima edizione dell’evento musicale più prestigioso e seguito d’Italia si articolerà in cinque serate comprensive di anteprime (che saranno trasmesse in diretta dal Teatro Ariston su Rai Uno) da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2018.

DATE SANREMO 2018

Ecco il dettaglio delle date del Festival di Sanremo 2018. Nella prima serata di martedì 6 febbraio è prevista l’interpretazione ed esecuzione delle 20 canzoni dei 20 cantanti big in gara, quindi di tutti i brani della sezione campioni. Per la seconda serata di mercoledì 7 febbraio è invece programmata l’interpretazione-esecuzione di 10 canzoni dei big e di 4 canzoni dei cantanti giovani. Nella sezione nuove proposte si sfidano 8 artisti.

Nella terza serata di giovedì 8 febbraio salgono sul palco dell’Ariston i restanti 10 campioni e i restanti 4 giovani che non si sono esibiti nella seconda serata. Nella quarta serata arrivano i primi importanti verdetti. È prevista l’interpretazione ed esecuzione da parte dei 20 cantanti campioni dei loro 20 brani, eventualmente con arrangiamento musicale, e ognuno insieme ad un artista ospite. Ma salgono sul palco anche tutti gli 8 giovani. Alla fine vengono proclamati la canzone e il cantante vincitori della sezione nuove proposte.

Per la quinta serata, la serata finale, l’attesa finalissima di sabato 10 febbraio, è programmata l’interpretazione-esecuzione di tutte le 20 canzoni nuove dei cantanti big. Al termine delle votazioni vengono proclamate la canzone e l’artista vincitori della sezione campioni. Dunque, come precisa il regolamento del Festival, la competizione tra i 20 artisti della sezione campioni, tra i 20 cantanti big, si svolge in cinque serate, dal primo all’ultimo giorno. La gara degli 8 cantanti della sezione nuova proposte invece si svolte in 3 serate, dal secondo al quarto giorno.

