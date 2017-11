Festival di Sanremo 2018: date, conduttori, cantanti, programma, premi

È la manifestazione canora più prestigiosa, nota, discussa e attesa d’Italia. Ed ovviamente anche la più seguita. In tv, alla radio, sul web. Il 6 febbraio ha inizio la 68esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. L’organizzazione e la realizzazione di Sanremo 2018 sono affidati dal Comune di Sanremo alla Rai, che si avvale della collaborazione di Claudio Baglioni come direttore artistico, che a sua volta si avvale della collaborazione di una Commissione Musicale per la composizione del cast degli artisti in gara. Qui tutte le principali informazioni.

SANREMO 2018

Il Festival della Canzone Italiana si tiene ogni anno a Sanremo dal 1951 ed è un evento che va ben oltre la competizione artistica. È capace di incollare al piccolo schermo oltre 10 milioni di telespettatori e di generare accesi dibattiti e polemiche. E non solo su questioni prettamente canore o musicali. Inizialmente la manifestazione si teneva presso il salone delle feste del Casinò di Sanremo. Si svolge al Teatro Ariston della città ligure dal 1977, con l’eccezione del 1990, quando si svolse al Palafiori di Valle Armea. Le ultime tre edizioni, con la direzione artistica di Carlo Conti, si sono rivelate un successo sia in termini di ascolti televisivi che di critica. Claudio Baglioni raccoglie dunque un’eredità pesante. Tra le novità di quest’anno lo stop alle serate cover (gli artisti si esibivano in vecchi brani) e alle eliminazioni.

Il Festival di Sanremo 2018, in linea con gli ultimi anni, si articola in cinque serate, comprensive di anteprime, che vengono trasmesse in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo su Rai Uno. Sono quindi cinque le date della manifestazione: il 6, 7, 8, 9 e 10 febbraio 2018. Da martedì a sabato.

Il direttore artistico del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni, ne sarà anche il conduttore. L’ufficialità è arrivata il 25 settembre 2017 senza alcuna indicazione sui compagni di avventura. L’annuncio dei partner infatti, come di consueto, avviene nel corso della conferenza stampa di gennaio, a ridosso dell’inizio della kermesse. Non è la prima volta che un cantante viene scelto per condurre Sanremo. Nel 2012 era toccato a Gianni Morandi. È probabile che Baglioni guiderà una squadra che cambierà ad ogni serata. Il cantautore romano nel corso della sua lunga carriera si è già messo in discussione in tv più volte. Nel 1997 ha condotto Anima Mia con Fabio Fazio, ed è stato protagonista, sempre sulla Rai, di serate evento con Morandi e del concerto Avrai.

Come consuetudine, a Sanremo 2018 partecipano due categorie di cantanti: una sezione di campioni o big e una sezione di nuove proposte o giovani. I cantanti big o cantanti campioni in gara sono 20 e interpretano ovviamente 20 nuove canzoni. La loro competizione si svolge in tutte le cinque serate del Festival. I cantanti giovani o cantanti nuove proposte in gara sono invece 8. La loro competizione, a differenza degli artisti più esperti, si svolge in tre serate. Una delle serate di Sanremo 2018, la quarta, è una serata-evento: i 20 campioni interpretano una loro canzone insieme ad un ospite, da loro scelto in accordo con il direttore artistico e la Rai. Ad interpretare i brano sono sia artisti singoli che gruppi. I 20 big con le relative canzoni partecipano al Festival vengono scelti dal direttore artistico in collaborazione con la Commissione Musicale secondo criteri che tengono conto di qualità e originalità dei brani, ma anche dell’interpretazione e dei requisiti di contemporaneità, e della fama e del valore riconosciuti agli artisti. Gli 8 cantanti giovani della sezione delle nuove proposte vengono selezionati attraverso concorsi: 6 sono scelti al termine della manifestazione Sanremo Giovani 2017, gli altri 2 provengono da Area Sanremo 2017.

PROGRAMMA SANREMO 2018

Nella prima serata di martedì 6 febbraio è prevista l’interpretazione-esecuzione delle 20 canzoni degli artisti sella sezione campioni. Nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio è invece prevista l’interpretazione ed esecuzione di 10 canzoni dei big e di 4 canzoni delle nuove proposte. Nella terza serata di giovedì 8 febbraio salgono poi sul palco del Teatro Ariston gli altri 10 campioni e 4 giovani assenti la serata precedente. Nella quarta serata di venerdì 9 febbraio ognuno dei 20 cantanti big interpreta il proprio brano, eventualmente con un diverso arrangiamento musicale, e ognuno insieme ad un artista ospite. Ma tornano sul palco anche gli 8 giovani. Al termine della serata viene proclamato il vincitore della sezione nuove proposte. Nella quinta serata, la serata finale, di sabato 10 febbraio, è prevista una nuova interpretazione delle 20 canzoni dei cantanti big. Vegono quindi proclamati l’artista vincitore e la canzone vincitrice della sezione campioni.

PREMI SANREMO 2018

Al Festival di Sanremo non è prevista solo la premiazione delle canzoni e degli artisti vincitori delle sezioni nuove proposte e campioni (rispettivamente nel corso della quarta e della quinta serata). È prevista anche l’assegnazione di un Premio della Critica dalla sala stampa, un Premio al Miglior Testo dalla giuria degli esperti, un Premio alla Migliore Interpretazione dalla sala stampa e un Premio alla Migliore Composizione Musicale dall’orchestra del Festival, da musicisti e coristi.

VOTO SANREMO 2018

Anche al Festival di Sanremo 2018 gli artisti verranno giudicati secondo diverse modalità. Ad esprimere un voto sui cantanti in gara a Sanremo 2018 sono precisamente: il pubblico, tramite il sistema di televoto da telefonia fissa e da telefonia mobile, la giuria demoscopica, la giuria della sala stampa e la giuria degli esperti. I diversi sistemi di voto hanno un peso diverso a seconda della serata e della votazione. Per quanto riguarda ad esempio la sezione campioni, quella riservata ai cantanti big, nella prima serata, nella determinazione della graduatoria delle 20 canzoni, il televoto pesa per il 40%, la giuria demoscopica per il 30% e quella della sala stampa per il 20%. Nella quinta serata, la finalissima, invece, il televoto pesa per il 50%, la giuria della sala stampa per il 30% e quella degli esperti per il 20%.

GIURIE SANREMO 2018

La giuria demoscopica di Sanremo 2018 è composta per da un campione rappresentativo di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica, le quali esprimono il proprio voto da casa attraverso un sistema di voto elettronico. La giuria della sala stampa è invece composta da giornalisti accreditati al Festival e vota nella Sala Roof del Teatro Ariston, secondo modalità che vengono definite con un apposito regolamento definito dall’ufficio stampa. La giuria degli esperti è infine composta da personaggi del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura.

