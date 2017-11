L’incredibile sfortuna di Franco Battiato: si rompe nuovamente il femore

È successo di nuovo. La sfortuna sembra non voler abbandonare il noto cantautore siciliano Franco Battiato. Dopo la caduta dal palco del Teatro Petruzzelli di Bari, nei giorni scorsi è stato un incidente domestico a mettere ko l’artista. E così, dopo la frattura del femore e il lungo stop del 2015, a distanza di due anni Battiato deve tornare a fare i conti con il medesimo infortunio, stavolta aggravato anche dalla frattura del bacino.

BATTIATO ROTTURA FEMORE, UN INFORTUNIO DOMESTICO

Il tutto a causa di un banale incidente domestico all’interno della sua casa di Milo, in provincia di Catania. Il cantautore, 72 anni, dovrà ora affrontare un lungo e fastidioso periodo di riabilitazione che gli impedirà, ovviamente, di essere protagonista di spettacoli e concerti. Un tremendo colpo per il morale di Battiato che, attraverso la sua pagina Facebook, ha immediatamente comunicato l’annullamento di quattro concerti previsti nei prossimi giorni.

Le date annullate sono quelle dell’08 novembre a Fasano (Teatro Kennedy), del 10 novembre a Lugano al Palazzo Dei Congressi, dell’11 novembre a Torino al Teatro Colosseo e la serata del 14 novembre per AIRC al Teatro Grande di Brescia. Per questi appuntamenti, come è ovvio, non è possibile stabilire date alternative di recupero.

BATTIATO ROTTURA FEMORE, DATE CANCELLATE E BIGLIETTI RIMBORSATI

«Nell’infortunio – si legge nella nota – Battiato ha riportato una frattura del femore e del bacino che gli richiederà un lungo periodo di convalescenza rendendo impossibile una nuova programmazione delle date. Le modalità per il rimborso dei biglietti saranno a breve pubblicate sul sito e sul profilo ufficiale Facebook dell’artista e con un comunicato stampa data per data».

Tantissimi i messaggi d’auguri che, in questi minuti, stanno arrivando dai fan di uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano.