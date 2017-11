Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a letto insieme: l’ex di lei la prende benissimo | VIDEO

L’Italia gossippara e un po’ trash, negli ultimi giorni, si è appassionata alla tormentata storia d’amore tra Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, e Ignazio Moser, figlio del grande campione di ciclismo. Tormentata perché la Rodriguez, prima di entrare nella casa, era già impegnata da due anni in una relazione con Francesco Monte.

Questa notte è andato in scena, a favor di telecamera, l’ultimo capitolo della storia. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono andati a letto insieme. L’occhio indiscreto del Grande Fratello Vip ha ripreso tutto e ha inquadrato anche gli attimi più intimi: tra la coppia e i milioni di telespettatori del reality show di Mediaset c’era soltanto un piumone.

CECILIA IGNAZIO SESSO: GUARDA LA SCENA RIPRESA DAL GF VIP

VIDEO HARD IN DIRETTA DEL GF VIP: E FINALMENTE ANCHE STANOTTE LE CARNI ESULTANO! #sogggiovani #ocontatoremoser

CECILIA IGNAZIO SESSO: I COMMENTI SU PAGINA FRANCESCO MONTE

Ma, ovviamente, l’ex di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, non è stato a guardare inerte. La sua pagina fan di Facebook ha documentato, minuto per minuto, la fine della sua relazione. Prima i dubbi e i sospetti sulla tresca, poi il bacio galeotto e, infine, la notte di passione. Il tutto dato in pasto ai suoi fan che, sui social, lo seguono numerosi.

Il «tradimento» di Cecilia Rodriguez è diventato oggetto di meme satirici e di offese decisamente pesanti: «Lunedì non riuscivi a respirare – si legge in un fotomontaggio – oggi ti sei attaccata alla canna del gas», e poi giù a pioggia gli epiteti poco eleganti, i paragoni (ovviamente trash) con la sorella Belen e i presunti «vizietti di famiglia». In più, c’è una sequenza davvero infinita di ragazze e ragazzi che cercano in tutti i modi di consolare Francesco Monte: dal classico «non ti merita» a proposte di «vendetta». L’Italia del divano e dei pomeriggi davanti alla televisione sta letteralmente esplodendo.