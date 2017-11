WhatsApp down: panico sui social

«A me non va a te?». Diversi utenti in Italia denunciano problemi di mal funzionamento su WhatsApp. Sulla chat più amata, da diversi minuti, non si riescono a inviare più messaggi.

Ma che problemi affliggono WhatsApp?? #whatsappdown — Giuseppe Cascio (@casciogiuseppe7) 3 novembre 2017

quando è da un po’ che non ti arrivano messaggi allora sali su twitter per controllare se c’è il whatsapp down e in effetti — giuls from badlands (@anfetalana) 3 novembre 2017

Su Twitter l’hashtag #whatsappdown è diventato subito uno dei più digitati.

(in copertina foto Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa)