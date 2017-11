Nicole Minetti si è scatenata per Halloween. L’ex consigliere regionale della Lombardia, protagonista degli scandali a sfondo sessuale che hanno coinvolto Silvio Berlusconi, è da tempo Dj di un noto locale di New York City, Cipriani. Per Halloween, festa molto sentita negli Stati Uniti, Nicole Minetti ha deciso di vestirsi da Lara Croft, con un abbigliamento particolarmente audace. Il body di pelle nera e le calze a rete hanno suscitato entusiasmo in numerosi utenti Instagram, dopo che l’ex consigliere regionale del Popolo della Libertà le ha condivise sul suo profilo.

Altri commentatori hanno invece insultato Nicole Minetti, con offese a sfondo sessuale che ricordano anche i suoi coinvolgimenti nei processi di Silvio Berlusconi. Nicole Minetti è stata condannata in secondo grado a tre anni di carcere per favoreggiamento della prostituzione, ma la sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione due anni fa.

Il nuovo processo d’appello nei suoi confronti, come verso gli altri imputati del cosiddetto caso Ruby, come Emilio Fede, non si è ancora svolta, e da diverso tempo ormai l’ex consigliere regionale della Lombardia ha abbandonato l’Italia per reinventarsi come Dj.

Foto copertina: screenshot di Instagram