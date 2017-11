Patrice Evra ha tirato un calcio in faccia a un tifoso prima della partita tra Olimpyque Marsiglia e Vitória Guimarães. Un gesto di follia costato l’espulsione al difensore della squadra francese, intervenuto durante un’accesa discussione tra i suoi compagni di squadra e i tifosi. Evra è stato espluso prima dell’inizio della partita, che poi è iniziata regolarmente. Il difensore francese, che ha giocato per Manchester United e Juventus, non era indicato nella formazione titolare e di conseguenza il Marsiglia ha potuto giocare in 11 la partita contro la squadra portoghese, poi persa per 1 a 0. Secondo L’Equipe Patrice Evra rischia di esser licenziato.