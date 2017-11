Pornhub ha analizzato le ricerche hot degli italiani: Nord più fetish, Sud tradizionalista

Il Messaggero ha chiesto a Pornhub, che racchiude marchi come YouPorn e RedTube, una ricerca esclusiva sui filmati hard guardati dagli italiani negli ultimi 12 mesi. Emergono delle divisioni: l’utente di Pornhub del Nord è differente da quello del Sud.

LEGGI ANCHE > NEL FILM PORNO SPUNTA IL CROCIFISSO: ATTRICE HARD E TROUPE MULTATI PER 15MILA EURO

PORNHUB: NORD FETISH, SUD TRADIZIONALE

Sopra il Po ci sono gusti più sofisticati. I piemontesi che cercano il bondage, per esempio, sono il 28% in più, mentre le friulane fanno registrare un +38% sull’anal. Al Sud invece si punta sulla tradizione con ricerche su “Italian”, “Milf”, “Amateur”. «A mettere tutti d’accordo, uomini e donne, da Nord a Sud, è la Milf, la “mother I’d like to fuck”», ha commentato a Il Messaggero Emmanuele A. Jannini, ordinario di sessuologia medica all’Università di Tor Vergata.

«Il prototipo della mamma piacente è rassicurante per gli uomini perché è una donna che conosce il proprio corpo e ha l’accoglienza della madre. Ma anche sulle femmine ha un effetto antiansia: alla giovane, la Milf dice che nel futuro sarà ancora piacente. Alla spettatrice più grande suggerisce che è assolutamente ok avere una sana vita sessuale».

Pornhub ha analizzato anche i gusti delle utenti femminili: le venete sono per il bondage (lo cercano il 17% in più rispetto alle altre), le emiliane l’hentai, ovvero i manga porno (+21%), le piemontesi dal “Creampie” (no, non vi spieghiamo cosa è vedetevelo da voi ndr). Curiosità? Sotto la Madonnina i lombardi cercano “Ebony” il 17% in più (un dato che però può esser inflazionato – riferisce la testata – dall’alta presenza di stranieri). Non solo: in Trentino Alto Adige sono fissati sul “Korean” (+156%).

Oltre alle solite differenze di genere nella scelta del porno preferito altro dato da registrare è la ricerca “Amateur”. Gli uomini cercano l’amatoriale l’83% in più rispetto alle donne.