Luciano Moggi: «Oggi si è avverata una profezia di Padre Pio su di me»

Per i miracoli si sta attrezzando. Nel frattempo Luciano Moggi, in un’inedita versione ieratica, ha apertamente dichiarato di essere stato oggetto di una profezia di Padre Pio che – udite, udite – si sarebbe avverata proprio nella giornata di oggi. L’ex dirigente della Juventus, finito nell’occhio del ciclone per la vicenda Calciopoli, ha raccontato sul quotidiano Libero un aneddoto legato al suo passato.

LUCIANO MOGGI PADRE PIO, LA PROFEZIA

«Un giorno di 12 anni fa – scrive Moggi – ho ricevuto una lettera da una signora di Palermo che aveva bisogno di parlare con me per qualcosa di importante che mi riguardava. Non presi sul serio la cosa, pensando si trattasse delle solite lettere di raccomandazione per qualche parente». Invece, due anni dopo, la signora si presentò davanti all’albergo della città siciliana dove la Juventus era ospite in occasione di una trasferta di campionato.

La donna, a quanto pare, non aveva alcun interesse a raccomandare figli e nipoti. Voleva parlargli, invece, di una profezia che Padre Pio le aveva svelato in sogno: «Stanotte – avrebbe raccontato la signora di Palermo – mi è apparso Padre Pio, davanti a noi un gregge di pecore e un pastore. Mi disse Padre Pio: ‘Vedi quel pastore? È Luciano Moggi, gli faranno tante cattiverie e lo copriranno di infamia, ma io lo proteggerò e qualcuno importante troverà un giorno la forza di dire la verità’».

LUCIANO MOGGI PADRE PIO, ECCO COME LA PROFEZIA SI È AVVERATA

Secondo Moggi, la profezia si sarebbe avverata proprio oggi: leggendo il Corriere della Sera, infatti, l’ex dirigente bianconero ha potuto registrare la difesa di Franco Carraro – numero uno della Federcalcio all’epoca di Calciopoli – nei suoi confronti. Carraro, infatti, ha spiegato che – secondo lui – la Juventus di Moggi non avrebbe mai vinto le partite in maniera illecita.

In realtà, ci sembra un po’ poco per intravedere in questa intervista la realizzazione della presunta profezia di Padre Pio su Luciano Moggi. Tuttavia, in piena crisi mistica, l’ex dirigente bianconero non ha esitato ad attribuire al santo di Pietrelcina la divina intercessione sulla sua più che terrena vicenda. Contento lui…