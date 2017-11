L’uomo più fortunato d’Italia? Il fidanzato di Miriam Leone

Lui si chiama Matteo Martari, classe 1983 ed è un ex fornaio di Verona. Ora, come Miriam, fa l’attore ed è stato paparazzato con lei da Chi. Il magazine parla di un amore sbocciato fra i due, con tanto di foto. Sia Miriam che Matteo hanno lavorato insieme sul set della serie Rai “Non Uccidere”.

MATTEO MARTARI: IL FIDANZATO DI MIRIAM LEONE

Martari si è traferito a lavorare in un ristorante a Milano, e subito dopo ha avuto la fortuna di incontrare il capo di un’agenzia di modelli. Da quel momento in poi ha sfilato per Moschino, Diesel e Woolrich. Nel 2014 entra nel mondo del cinema con il film di Gianni Zanasi “La felicità è un sistema complesso”. Oltre ai panni di uno splendido Luigi Tenco in “Non Uccidere” Martari ha recitato nelle serie Luisa Spagnoli, Hundred to Go e Sotto Copertura 2.

Con Alessandra Mastronardi è uno dei protagonisti del video di Gianni Morandi “Dobbiamo Fare Luce”.

(Foto @matteomartari. Incopertina i due sul set “Non uccidere”, Rai)