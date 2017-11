La tv indiana che accusa gli italiani di razzismo

Una TV indiana ha lanciato una campagna contro il razzismo degli italiani. Ne parla oggi il Corriere della Sera.

Lanciato dalla televisione indiana Republic, l’hashtag #ItalyRacismAttack sta diventando virale e rievoca la vicenda di presunte aggressioni razziste contro studenti indiani a Milano.

#ItalyRacismAttack @republic tv – govt sources to Republic – the consulate is meeting both students today and is extending all assistance

— Prema Sridevi (@premasridevi) 30 ottobre 2017