New York, uomo invade pista ciclabile a Manhattan: almeno quattro morti

ore 21.50

Viene seguito come un caso di terrorismo, riferiscono i media Usa, l’episodio che ha visto intorno alle 15 (le 21 in Italia) un uomo alla guida di un veicolo, un pick-up noleggiato da Home Depot, schiantarsi di proposito contro un gruppo di ciclisti su una ciclabile lungo l’Hudson per poi finire contro uno scuolabus della Stuyvesant High School nella zona meridionale di Manhattan. Il bilancio provvisorio e’ di almeno 6 morti e 15 feriti. L’uomo alla guida è sceso armato di due pistole e ha aperto il fuoco. La polizia di New York ha isolato la zona tra Chambers Street e West Street teatro dell’incidente. L’autista è stato arrestato e la polizia non è alla ricerca di eventuali complici. Per sicurezza è stata fatta intervenire la squadra degli artificieri per esaminare il veicolo.

ore 21,26 New York: uomo uccide su pista ciclabile a Manhattan

Il bilancio dei morti per il furgoncino sulla pista ciclabile a Manhattan sale ad almeno sei. Lo riferisce la Cnn citando alcune fonti, che definiscono l’atto “deliberato”.

Spari a Tribeca, nel sud di Manhattan, vicino a Ground Zero. Un uomo ha esploso alcuni colpi da un’auto davanti alla Peter Stuyvesant High School a bordo di un veicolo che si è poi schiantato su una pista ciclabile. Secondo fonti locali ci sarebbero già quattro vittime. Qualche minuto prima che il veicolo piombasse sulla folla è stato aperto il fuoco sui passanti. La polizia di New York ha fermato una persona.