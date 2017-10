Nanni Moretti e il secondo tumore

Nanni Moretti lo confessa davanti a tutti, mentre presenta il corto intitolato Autobiografia dell’uomo mascherato alla Festa del cinema di Roma. Nelle immagini si vede Moretti, dopo una passeggiata sul Lungotevere, in una seduta di radioterapia. «Dopo vent’anni ho avuto un nuovo tumore, in un’altra parte». Come spiega il Corriere della Sera la malattia dovrebbe esser stata sconfitta, due anni fa. Moretti però finora non ne aveva mai parlato. Alla fine in sala Nanni mostra i pugni, in segno di vittoria.

Il regista di ‘La stanza del figlio’ ha spiegato la malattia come nel suo “Caro Diario”, nell’episodio Medici, 1993.

Lo rivela alla fine dell’incontro con Antonio Monda, sul palco. Nel corto si vede Moretti con una maschera curiosa sul volto che gira per Roma, partecipa ai dibattiti al suo cinema Nuovo Sacher, gestisce la premiazione del concorso Bimbi Belli, fino alla toccante scena finale di lui che viene sottoposto alla radioterapia.

«Guardatelo e cercate di non condividere» ha detto alla platea. «Sono gli appunti di un corto che sto montando. Penso si possa filmare quasi tutto: ho avuto un altro tumore. Ho filmato una delle mie tante sedute di radioterapia».

