Gianni Alemanno sfotte Valeria Fedeli: Â«Volete fare i giovaniÂ». Ma quello Ã¨ un linguaggio LIS

«Il PD che cerca di parlare ai giovani @pdnetwork @valeriafedeli». Voleva esser simpatico l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. In un tweet prende di mira la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli, immortalata mentre fa strani segni tra con le mani, salutando. Ma quello che potrebbe essere un “yoh fratello” in realtà è tutt’altro. Si tratta di linguaggio Lis. E lo ricorda la stessa Fedeli in un reply al tweet in questione.

ALEMANNO FEDELI: LA FIGURACCIA DIVENTA VIRALE

Ovviamente lo scambio non è passato inosservato sulla piattaforma social. «Abbia pazienza ministro, Alemanno e camerati i sordi li consideravano un peso da abbattere nei forni», commenta un utente. «A Già te sei fatto perculà pure dalla Fedeli», chiosa un altro follower. Insomma, un successo.