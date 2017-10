Carlo Sibilia e il gombloddo della pagina Wikipedia di Giancarlo Cancelleri

«Hanno talmente paura che le provano proprio tutte: eliminata la pagina Wikipedia di Giancarlo Cancelleri per “contenuto palesemente non enciclopedico”». A denunciarlo, su twitter, il deputato M5S Carlo Sibilia.

Ma che è successo esattamente? Domenica 29 ottobre, alle 8.34, un utente, chiamato ‘carlomorino’, ha messo offline la pagina del candidato presidente di Regione M5S in Sicilia per “contenuto palesemente non enciclopedico”. In genere queste pagine vengono eliminate quando la Wiki è scritta in tono promozionale, in prima persona e sembra vendere prodotti, servizi o persone.Come era scritta la pagina di Cancelleri? A tratti in prima persona. Basta guardare il recupero della cache su Google. A voi vi sembra una pagina Wiki?

Giancarlo Cancelleri nato a Caltanissetta il 31 Maggio 1975. Convinto nel valore dell’essere umano, nella sua onestà e nella capacità di compiere azioni straordinarie. Nel 1999 ha prestato servizio civile presso l’Arci di Caltanissetta, ha avuto così la possibilità di mettermi al servizio degli altri in strutture di accoglienza sociale e di ribadire il forte dissenso all’uso delle armi come strumento di risoluzione di un conflitto. Dal gennaio del 2000 ha lavorato presso una ditta specializzata nel settore metalmeccanico nella quale fino al 2007 ho ricoperto il ruolo di magazziniere. Dal febbraio dello stesso anno sono è promosso a geometra presso lo studio tecnico della medesima azienda. Nell’estate del 2007 è cominciata la sua avventura di attivista, si è sono sentito in dovere di ribellarmi, in maniera civile, contro il caro bollette inviate dall’ATO CL1 di Caltanissetta e insieme ad alcuni miei concittadini abbiamo costituito un comitato di protesta. Questo mi ha permesso di toccare con mano quei problemi e quella rassegnazione che vivevano i cittadini quotidianamente; sentimento trasformato in voglia di ribellarsi di fronte a queste “ingiustizie legalizzate”.

Non è ben chiaro se qualcuno è intervenuto sul testo prima della sua segnalazione ed eliminazione. Anche perché la bio è talmente sgrammaticata e autoreferenziale da non sembrare reale. Non solo: si tratta di violazione del copyright dato che sembrano pezzi interamente copiati dal sito personale del 5 stelle.

Wikipedia ha messo la pagina offline perché ritenuta, appunto, non autorevole. Riguardando la cronologia delle sue modifiche si può notare come qualcuno, nei giorni scorsi, abbia provato a ripubblicare la bio.

Carlo Morino, l’editor che ha cancellato la pagina, ha spiegato all’Agi cosa è successo: