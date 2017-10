Da vaccino a Stranger Things: i costumi di ‪Halloween‬ più assurdi

Qualcuno di voi si è mai vestito da hashtag o da gender in vista di Halloween? Ebbene anche per quest’anno spuntano idee per i travestimenti più assurdi e originali per la notte del 31 ottobre. Da Melania Trump al cast di Stranger Things fino ai temuti vaccini e le mammine pancine. Ecco come uscire di casa senza sembrare impreparati.

Melania Trump

Sta letteralmente spopolando il costume della perfetta mogliettina su yandy.com. Se non lo avete ordinato per tempo basta poco per diventare una First Lady. Guanti bianchi, tailleur, possibilmente celeste e all’occorrenza parruccona castana. In due secondi sarete subito la signora Trump.

Mammine pancine

Si tratta del costume più divertente di questo 2017. Basta un cuscino per simulare la gravidanza, una sacca con del sangue finto per rievocare incubi di placenta e le pantofoline da mammina. Basta seguire alcune fan del Signor Distruggere per il miglior dress code

Prima pagina di Libero

Dall’editoriale di Feltri ai titoloni che hanno fatto discutere più sui social. Basta stampare una prima pagina storica in maxi formato, ritagliare lo spazio giusto per la vostra bella faccina e il gioco è fatto

Stranger Things

Potete prendere spunto dal vostro personaggio preferito o vestirvi direttamente da muro luminoso per parlare con il Sottosopra. Qui qualche spunto. (Foto Instagram @elizakellee)

Beyoncé incinta

Basta un tulle verde, una coroncina di fiori e un bel pancione. Rigorosamente in lingerie, sia chiaro. Astenersi freddolosi

Fidget spinner

Il gioco dell’anno è molto semplice da realizzare. Basta un cartone molto resistente ritagliato nella esatta forma del fidget spinner. (da eBay)

The Handmaid’s Tale

L’ancella: il costume più inquietante sulla popolare serie tv. Tunica rossa, cappello da suora di clausura e vi basta poco per parlare come nel libro di Margaret Atwood.

Pennywise il clown, “IT”

Un grande classico che può tornare sempre utile. Non volete vestirvi da clown? Basta un impermeabile giallo, un palloncino rosso e il gioco è fatto.

Jon Snow e Daenerys Targaryen

Se siete in coppia è un ottimo spunto. Il mantello di Snow? Basta un tappeto Ikea.

Vaccino

Data la polemica e la discussione scatenata per il decreto Lorenzin diventa ironico vestirsi da vaccino contro tetano, difterite, rosolia, morbillo… Basta un semplice camice bianco lunghissimo, croce rossa nel mezzo, e un cartello con scritto sopra il nome del farmaco più temuto. All’occorrenza c’è anche la variante siringa. Come riprodurla? Basta una base rotonda da applicare all’altezza delle ginocchia per vestirvi da siringoni giganti. Alle peggio procurare una siringa grande di plastica da abbinare con il camice non sarà così difficile. (foto da eBay)

(Per i più piccoli Stranger Things propone alcuni spunti: @lauraiz ha vestito la sua bambina da Undici. La foto in copertina è proposta sul profilo Instagram di @lauraiz)