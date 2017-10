Non se lo aspettava, Mario Adinolfi. Durante un convegno del Popolo della Famiglia a Novara, il noto giornalista si è trovato di fronte Francesco Nozzolino, star del web i cui video sono diventati virali sui social network. Qualcuno lo considera addirittura un’icona gay. Nozzolino è riuscito a salire sul palco quasi completamente nudo, indossando soltanto uno striminzito slip. Il suo scopo è stato quello di avvicinarsi al giornalista e accarezzarlo in maniera sensuale, il tutto sotto l’obiettivo vigile di uno smartphone che riprendeva la scena.

MARIO ADINOLFI FRANCESCO NOZZOLINO, IL SIPARIETTO

Nel corso del siparietto, gli ospiti del convegno si sono profondamente indignati per quello che stava accadendo sul palco. Qualcuno, intervenendo, ha iniziato a parlare di «molestia», anzi, di «grave molestia» di Nozzolino ai danni di Mario Adinolfi.

Tra l’altro, per tutta la durata del blitz, il giornalista è rimasto completamente impassibile, lasciandosi accarezzare docilmente da un Nozzolino in tenuta balneare. Secondo Adinolfi, si è trattato di un atteggiamento dettato da una strategia ben precisa, per evitare di dare ulteriore spazio all’autore della trovata.

MARIO ADINOLFI FRANCESCO NOZZOLINO, USCIRÀ A BREVE UN VIDEO VIRALE?

Nozzolino, insieme al collaboratore che ha ripreso la scena con lo smartphone, è stato allontanato dai presenti e non c’è stata alcuna forma di resistenza da parte sua. L’episodio, insomma, sembra essere stato archiviato. Ma attendiamo con ansia il video su Facebook di Nozzolino: siamo curiosi di scoprire cosa avrà escogitato per questa insolita «partnership» con Adinolfi.