Catalogna: chiesta l’incriminazione di Carles Puigdemont

Il procuratore generale dello Stato spagnolo Juan Manuel Maza ha chiesto l’incriminazione del President catalano Carles Puigdemont e dei suoi ministri per “ribellione” e “sedizione”.

Catalogna: niente arresto (per ora) su Carles Puigdemont

Almeno per ora il procuratore generale dello Stato spagnolo, Juan Manuel Maza, non chiede l’arresto preventivo dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont, dei suoi ex ministri e della presidente del Parlament Carme Forcadell. Maza attenderà che gli imputati siano sentiti dal giudice per pronunciarsi su possibili misure cautelari.

(Credit Image: © Jordi Boixareu via ZUMA Wire)