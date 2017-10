Una mamma di 98 anni si trasferisce in casa di cura per badare al figlio 80enne

La storia può essere benissimo inserita tra quelle strappalacrime. Una donna di 98 anni si è trasferita in una casa di cura nei pressi di Liverpool per prestare assistenza al figlio di 80 anni. «Non si smette mai di essere mamma» – ha raccontato ai microfoni del Liverpool Echo che per primo ha raccontato la loro storia. Entrambi di età avanzata, è stato proprio il più giovane dei due ad accusare dei seri problemi di salute che gli hanno impedito di continuare a vivere nella propria abitazione.

Per questo motivo, Ada Keating di 98 anni ha deciso di restare vicino al figlio Tom e di trasferirsi nella stessa casa di cura. Anche se – a quanto pare – non ne ha davvero bisogno. Sorridente e arzilla, fa periodicamente visita al parrucchiere. Non riusciva proprio a stare lontana dal figlio che, lo scorso anno, aveva messo piede per la prima volta nella casa di cura. Ora, a un anno di distanza, i due sono di nuovo insieme.

«Trascorriamo il tempo giocando e guardando serie tv – ha raccontato la donna -. Auguro a Tom sempre la buonanotte e il buongiorno e ogni volta che mi allontano, lui aspetta il mio ritorno a braccia aperte». Insomma, una vera e propria storia d’amore: quella di una madre nei confronti di un figlio. Un amore totale, che ammette il sacrificio e la limitazione dei propri spazi, pur di portare avanti fino in fondo il proprio dovere di genitore.

