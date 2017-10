Ignoranza e incontri online: boom di malattie sessualmente trasmissibili tra i giovanissimi

Gli ultimi dati dell’Istituto superiore di Sanità parlano chiaro: le malattie sessualmente trasmissibili sono in netta crescita in Italia e ad essere contagiati spesso sono i giovanissimi, inconsapevoli dei rischi e ignari di quali sintomi sarebbe bene tenere sotto controllo. Su tutto, poi, la diffusione dei siti per incontri occasionali, dove gli utenti possono mettersi d’accordo per avere rapporti non protetti.

Dall’allarme sifilide all’untore seriale di Hiv condannato pochi giorni fa a 24 anni di reclusione, nessuna delle malattie sessualmente trasmissibili note è indenne dal fenomeno: “sono in aumento le malattie batteriche, come le infezioni da clamidia, i condilomi acuminati dovuti al papilloma, ma anche le epatiti”, spiega il Quotidiano Nazionale, che ha cercato di indagare le cause che stanno dietro all’esplosione dei rapporti a rischio.

“Purtroppo gli adolescenti sono poco o per nulla informati su cosa siano le malattie sessualmente trasmissibili, dette anche Mst, questo impedisce loro di riconoscerne i sintomi – avverte Antonio Cristaudo, presidente di Adoi (Associazione dermatologi ospedalieri italiani) –. Parlo di perdite, bruciori, dolori e lesioni cutanee nelle regioni genitali, con l’amara conseguenza di non conoscere i rischi cui vanno incontro e dunque non saperle prevenire”.

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI IN AUMENTO, COLPA DEL WEB (MA NON SOLO)

Il primo responsabile dell’aumento delle malattie sessualmente trasmissibili è il web, ma è inutile puntare il dito contro un fenomeno inarrestabile come quello degli incontri online. Se gli utenti, soprattutto quelli più giovani, fossero consapevoli dei rischi e non trascurassero i primi sintomi delle infezioni – come bruciori, perdite e piccole ferite nelle zone genitali – questo sicuramente aiuterebbe a limitarne il contagio.

La facilità con cui il web offre agli adolescenti occasioni per avere relazioni sessuali si traduce in rapporti non protetti e diffusione delle infezioni, che possono diffondersi anche attraverso l’uso promiscuo in maniera impropria di giochi e dispositivi come i sex toys, oggi molto in voga. La ritrosia a parlare di sesso con i familiari o con il medico, presso il quale spesso ci si reca in ritardo, indica la scuola come luogo dove sarebbe opportuno e necessario fare informazione corretta. “Eppure la diagnosi di malattia sessualmente trasmessa è relativamente semplice – prosegue il dermatologo –. Si può fare con un piccolo prelievo o un tampone, con test rapidi”. Gli specialisti cercano di agganciare i ragazzi utilizzando anche i loro strumenti, attraverso app, social, smartphone. “Non è un mistero che negli ultimi anni la diffusione è stata amplificata dalla facilità degli incontri sessuali occasionali dovuta all’utilizzo di Internet e delle app”.

Foto copertina: Pixabay