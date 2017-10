Fedez e Chiara Ferragni aspettano un bambino: l’ufficialità grazie a questa foto sui social

Mancava solo l’ufficializzazione via social. Ieri, è arrivata puntuale: Fedez e Chiara Ferragni aspettano un bambino. Sui canali ufficiali del rapper e della fashion blogger è stata condivisa una fotografia che mostra i due abbracciati nel lettone, con cappelli e cerchietti a tema (per Fedez la scritta Daddy, per Chiara un cerchietto che parla di prossima maternità). I due, affiatati come sempre, hanno scelto di condividere con i propri fan la notizia che, già da qualche tempo, circolava con insistenza.

BEBÈ FEDEZ, IL TWEET RIVELATORE

Felice di condividere questa grande gioia con voi!

Presto saremo in tre

Io e la mamma ti aspettiamo pic.twitter.com/zQNbD4MJO2 — Fedez (@Fedez) 28 ottobre 2017

Dopo settimane di voci, infatti, cinque giorni fa era arrivata la rivelazione del settimanale Oggi, che ha raccolto le confidenze di un amico della coppia. La 30enne fashion blogger dovrebbe essere incinta di un maschio che si chiamerà Leone. Il giornale, del resto, aveva confermato i rumors a pochi giorni dal 28esimo compleanno di Fedez e a circa un anno dall’inizio della relazione tra fashion blogger e il rapper. I due hanno già in programma il matrimonio (che dovrebbe essere celebrato a Cremona, nella primavera 2018), dopo la promessa d’amore sul palco davanti a migliaia di fan.

BEBÈ FEDEZ, GLI AUGURI DEL MONDO DEL WEB

Commovente il tweet del giudice di X Factor: «Felice di condividere questa grande gioia con voi! Presto saremo in tre Io e la mamma ti aspettiamo». Con tanto di smile e cuoricino. Tutto il web, in queste ore, si sta scatenando per fare gli auguri alla fortunata coppia.