Rimini, lì dove osano gli squali | VIDEO

Una serena battuta di pesca, in una bella giornata di sole. A un certo unto, però, qualcosa di molto grosso si avvicina alla barca. Dalle onde del mare di Rimini spunta una pinna. Manca solo la colonna sonora thriller e il giallo è servito: un enorme esemplare di squalo – di una razza non meglio identificata – è stato avvistato a poca distanza dalle coste della cittadina romagnola.

RIMINI SQUALO, L’INCONTRO RAVVICINATO

I pescatori di Cervia sono rimasti impietriti, ma non hanno perso la lucidità. Hanno recuperato un cellulare e hanno iniziato a riprendere l’esemplare, che è passato a pochissimi centimetri dalla loro barca. Lo squalo è stato avvistato a circa 14 miglia dalla costa, in un luogo dove la profondità delle acque arriva a toccare i 40 metri.

Ovviamente, nel video, non mancano i commenti e le esclamazioni di sorpresa dei pescatori (anche piuttosto colorite, in verità, ma comprensibili date le circostanze) e le loro riflessioni: «Con questi qui nel mare, non è opportuno fare il bagno». Lo squalo era accompagnato anche dai pesci pilota, che – come al solito – affiancano i loro compagni di viaggio più grandi.

RIMINI SQUALO, IL VIDEO VIRALE SUI SOCIAL

In ogni caso, l’incontro con lo squalo è stato piuttosto discreto. L’animale, infatti, non ha minimamente prestato attenzione all’imbarcazione: ulteriore testimonianza del fatto che questi grossi mammiferi non attaccano se non vengono infastiditi da qualcosa. Il video, diffuso qualche ora fa sulla pagina Facebook di Rimini Today, ha già raggiunto le 37mila visualizzazioni e, in questo momento, sfiora le 1000 condivisioni.