Massimo Boldi ha twittato in pubblico, pensando forse di esser in privato, due messaggi a una protagonista del mondo del luci rosse, Roberta Gemma. Il popolare attore, piuttosto attivo su Twitter, ha scritto curiosamente a un messaggio della sua collega, per quanto specializzata nel genere hard, che invitava ad abbonarsi al suo sito dove si possono visualizzare contenuti a pagamento.Un tweet che viene pubblicato in automatico ogni qual volta una nuova persona si iscrive al sito dell’attrice.

IL DIALOGO SU TWITTER TRA MASSIMO BOLDI E L’ATTRICE HARD ROBERTA GEMMA

Boldi ha scritto a Roberto Gemma: «Mi auguro tu stia bene. Non ti sento da anni…….e gli ani passano», con un errore di battitura piuttosto comico visto anche l’interlocutore della conversazione. L’attrice hard ha risposto: «Saranno almeno 10 anni forse 🙁 ma viste le fantomatiche conclusioni di amicizie in comune meglio così,comunque tutto bene grazie,e te?». La conversazione è proseguita, anche se non ora non c’è più traccia, con un altro tweet di Massimo Boldi, che ha chiesto a Roberta Gemma di proseguire il dialogo in privato. Il tweet è stato poi rimosso. Roberta Gemma è un’attrice attiva da tempo nel mondo dell’hard, in cui ha esordito all’inizio degli anni duemila. Ha collezionato anche diverse partecipazioni televisive in trasmissioni TV per un pubblico generalista, come Veline, Le Iene oppure il Maurizio Costanzo Show.

Il tweet di Massimo Boldi è stato oggetto di diverse ironie su Twitter. C’è chi ha elogiato, se voluto, il typo su anni scritto con una sola “n”, e chi invece ha fatto una battuta sull’approccio galante del noto “cipollino”, il soprannome dell’attore comico.

Foto copertina: Angela Acanfora/Pacific Press via ZUMA Wire