Ennio Bendini e Rosina Fracasso sono intervenuti ancora a “Dalla vostra parte” per denunciare l’insicurezza che si vive in Italia. Rosina, come in precedenti partecipazioni, ha portato in TV il forcone, che mostra per incutere timore ai criminali, così come per esprimere dissenso contro Renzi e il PD per i troppi stranieri arrivati in Italia.

CHI SONO ENNIO E ROSINA, GLI ANZIANI COL FORCONE DI DALLA VOSTRA PARTE

Ennio Bendini e Rosina Fracasso hanno vissuto una tragedia che merita comprensione e rispetto. La coppia di anziani della provincia di Padova, 88 anni il marito e 87 la moglie, è stata rapinata in casa, subendo torture fisiche che hanno rischiato di ucciderli. Ennio Bendini e Rosina Fracasso sono intervenuti a “Dalla vostra parte” ausicando che due dei tre criminali che li hanno rapinati siano condannati per tentato omicidio. Il terzo malvivente è riuscito a scappare, e ora secondo le autorità si troverebbe in Spagna. Rosina Fracasso ha spiegato di avere in mano un forcone per potersi difendere in caso del ritorno del criminale a piede libero: ha paura che possa ucciderla dopo non esserci riuscita nella rapina dell’anno scorso.

Timori generati da esperienze così terrificanti sono anche comprensibili, molto meno è la speculazione politica o in questo caso mediatica su chi le ha vissute. Il programma “Dalla vostra parte” di Maurizio Belpietro contina a rappresentare un’Italia in preda al crimine degli stranieri che non corrisponde alla realtà. Per rafforzare questa immagine distorta servono storie vere che diano credibilità al racconto. Riproporre più volte l’immagine di una donna anziana armata con un sottotitolo sulla sua paura appare un eccesso assolutamente da evitare, anche per rispetto di persone davvero spaventate nel profondo. Simili speculazioni non aiutano nessuno, se non a favorire un clima di paura che può provocare solo altre tragedie. Non esattamente un modo di proporre informazione dalla parte dei cittadini, come da titolo del programma.

Foto copertina: Screenshot di Dalla vostra parte