Massimo Giletti ha annunciato che la sua nuova trasmissione su La7 andrà in onda domenica sera. Il programma, originariamente previsto per la serata di mercoledì al posto della Gabbia di Paragone, sfiderà direttamente Che tempo che fa? di Fabio Fazio su Rai 1. La decisione di contrapporsi alla trasmissione più importante della TV pubblica è stata voluta da Massimo Giletti, e concordata con l’editore de La7, Urbano Cairo, favorevole a questa sfida tra Davide contro Golia, come l’ha descritta il conduttore durante Piazzapulita di ieri sera. Giletti ha scelto il programma di Corrado Formigli per annunciare il suo futuro a La7.

MASSIMO GILETTI CONTRO FABIO FAZIO LA DOMENICA SERA SU LA7

La sua trasmissione, che debutterà entro poche settimane, non ha ancora un nome. Dovrebbe essere simile all’Arena, offrendo un programma di informazione dibattuto e attento alle sensibilità popolari. Su Rai 1 Giletti era riuscito a trasformare la trasmissione nel talk politico più seguito della politica italiana. Durante l’intervista a Piazzapulita Massimo Giletti è tornato sul suo addio doloroso alla Rai, denunciando come non sia mai stata data nessuna spiegazione ai 4 milioni di telespettatori che guardavano l’Arena, la trasmissione della domenica pomeriggio di dibattito politico e sociale che ha condotto per molti anni, e pagavano il canone. Il presentatore ha rimarcato come l’offerta fatta dalla TV pubblica dopo la cancellazione dell’Arena fosse inaccettabile. Massimo Giletti ha respinto la definizione di populista per il suo programma così come per le sue idee, visto che nel corso del dialogo con Corrado Formigli ha sottolineato la sua contrarietà a un eccessivo potere delle piazze. Il giornalista ha evidenziato come per lui l’unico ruolo decisionale di una democrazia sia il parlamento. Giletti ha però criticato i privilegi della cosiddetta Casta, che continuano a rimanere, e alimentano il populismo.

Foto copertina: screenshot del video sul sito de La7