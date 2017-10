Svolta a Disney Channel: trama gay in serie tv per i teenagers

Andrà in onda il primo coming-out della storia della Disney. Nel corso della popolare serie tv di Disney Channel Andi Mack, infatti, si assisterà alla storia d’amore tra uno dei protagonisti, Cyrus (interpretato da Joshua Rush), e il suo compagno di classe Jonah (Asher Angel). Una svolta storica che permette al famoso network di aprirsi al mondo dell’omosessualità, cercando di spiegarla ai milioni di teenagers che seguono quotidianamente il canale griffato Disney.

DISNEY CHANNEL TRAMA GAY, DI COSA PARLA ANDY MACK

La seconda stagione di Andy Mack andrà in onda negli Stati Uniti, per la prima volta, a partire da domani, mentre ci vorrà ancora qualche tempo per poterla vedere anche in Italia. «Andi Mack racconta le vicende di alcuni ragazzi alla scoperta di se stessi – si legge in una nota della Disney -. L’ideatore Terry Minsky, il cast e tutte le persone coinvolte nello show, hanno lavorato con molta cura per essere certi che fosse un racconto adatto a tutto il pubblico e capace di mandare un potente messaggio di inclusione e rispetto di tutta l’umanità».

DISNEY CHANNEL TRAMA GAY, LA GENESI DELLA SERIE TV

Nel corso della stagione Cyrus confesserà i suoi sentimenti nei confronti di Jonah alla sua amica Buffy (Sofia Wylie) trovando supporto e comprensione. Cyrus, quindi, scoprirà se stesso e dovrà trovare il modo di raccontare la verità anche alla sua ragazza Iris. In ogni caso, il tema dell’omosessualità verrà trattato cercando di veicolare un modello di comportamento molto positivo, in modo da sensibilizzare un pubblico dall’età media di 10 anni.

I creatori della serie tv, per cercare di lavorare al meglio delle loro possibilità, hanno collaborato con esperti di psicologia infantile per fare in modo che il racconto fosse adatto all’età dei ragazzi coinvolti.

