Roberto Burioni è intervenuto a Cartabianca di martedì 24 ottobre. Durante l’intervista con Bianca Berlinguer il noto virologo ha presentato il suo nuovo libro, “La congiura dei somari”, spiegando chi siano i somari da cui bisogna difendersi per la loro pericolosità.

ROBERTO BURIONI A CARTABIANCA, LE COSE DA SAPERE

I somari sono le persone che affermano di essere a conoscenza di cose di cui sono ignoranti, e che lo vogliono imporre agli altri. Burioni ha anche raccontato come sia nata la sua celebre fase sulla “scienza non democratica”: era una risposta a chi lo criticava come buonista sulla meningite portata dai migranti. Durante il dialogo con Bianca Berlinguer Roberto Burioni ha debunkato alcune bufale, ovvero ha smentito alcune credenze diffuse nonostante siano false. La prima è la contagiosità delle persone appena vaccinate. Il virologo ha rimarcato come i virus inoculati durante le immunizzazioni siano così deboli che è pressoché impossibile che si possano trasmettere dal vaccinato a un’altra persona. Burioni ha fatto un paragone ironico sulla loro scomposizione, evidenziando come la trasmissione di un virus contenuto in un vaccino sia paragonabile a un brodo che si mangi l’insalata. Il virologo ha poi sottolineato come l’unico caso conosciuto di contagio post vaccino riguardi la varicella; è successo solo in sette casi in 22 anni, quindi con probabilità di ripetersi inesistente. Roberto Burioni ha definito una sostanziale bufala l’omeopatia, spiegando come per assumere un principio attivo contenuto in un farmaco di questo tipo serva bere l’equivalente di cinquanta piscine d’acqua. Secondo il virologo o la chimica sbaglia, oppure l’omeopatia è una semplice assunzione di acqua. La terza bufala debunkata riguarda i ventilatori. Burioni ha raccontato come in Corea la morte di una persona dopo una notte passata vicina a un ventilatore abbia sviluppato la convinzione che questo dispositivo a pale per rinfrescare l’aria potesse esser pericoloso. Ovviamente era una semplice correlazione senza alcun significato, come ha spiegato Burioni anche per rimarcare come nascano le bufale sulla salute. Il video della puntata con Roberto Burioni è visualibizzabile sul sito di Rai Replay, a partire dalle ore 2 e 20 minuti circa.