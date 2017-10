Ecco come sta davvero Fabrizio Frizzi

Ma Fabrizio Frizzi come sta? Nella giornata di ieri, dopo che si era diffusa la notizia del suo malore nel corso della registrazione di una puntata de L’Eredità, si erano rincorse frenetiche alcune voci sulla presunta gravità delle sue condizioni. Noi vi abbiamo comunicato immediatamente – seguendo fonti interne alla Rai – che le condizioni del noto conduttore televisivo non erano particolarmente preoccupanti e che Frizzi era stato colpito da una lieve ischemia.

FABRIZIO FRIZZI COME STA, LE PAROLE DI ORFEO

Questa mattina, confermiamo quanto detto nel pomeriggio di ieri. Inoltre, il Corriere della Sera ha riportato anche la testimonianza del direttore generale della Rai Mario Orfeo che ha dichiarato di essersi recato presso il policlinico Umberto I di Roma – dove Frizzi è ricoverato – e di aver scambiato una chiacchiera dai toni piuttosto rilassati con lo stesso conduttore: «Abbiamo anche scherzato insieme – ha detto Orfeo – e gli ho detto che abbiamo bisogno che lui si riprenda al più presto».

Tuttavia, la famiglia del conduttore ha chiesto assoluta discrezione nella diffusione di notizie circa lo stato di salute di Fabrizio Frizzi. Carlotta Mantovan, che sta seguendo da vicino il recupero del marito, sta tranquillizzando i conoscenti più prossimi ma vuole evitare un accanimento mediatico nei prossimi giorni (già ieri, ad esempio, Barbara D’Urso – nel corso della sua trasmissione – ha lanciato una diretta dal policlinico). E anche l’ex moglie Rita Dalla Chiesa – rimasta in buoni rapporti con la nuova famiglia di Frizzi – ha voluto rasserenare gli animi e ha dichiarato, sempre al Corriere della Sera, di restare in costante rapporto con i parenti più prossimi del conduttore per avere notizie dei suoi progressi.

FABRIZIO FRIZZI COME STA, IL PERIODO DI RECUPERO

Nessun allarmismo, dunque. Il malore, a quanto pare, si è verificato già nel pomeriggio di lunedì e la notizia è trapelata ieri, quando Raiuno ha deciso di sostituire L’Eredità con la prima puntata di Don Matteo 9. «Abbiamo altre puntate registrate da Frizzi – hanno precisato da viale Mazzini – ma per rispetto nei suoi confronti abbiamo preferito non mandarle in onda». Il recupero del conduttore seguirà i suoi tempi: quasi sicuramente Frizzi non potrà far parte del team che curerà la speciale serata di beneficienza de L’Eredità prevista per il 1° novembre in fascia serale. Al timone della puntata ci sarà il solo Carlo Conti, già conduttore del fortunato quiz della rete ammiraglia.