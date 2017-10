Vuoi fare il videomaker e fotografo per la Scuola e Produzione Internazionale del Teatro Stabile di Roma? Bene, ti becchi 150 euro al mese, non trattabili. Sta facendo discutere l’annuncio, postato on line 4 giorni fa, in cui si cerca una figura professionale che, con propria attrezzatura, sia disposta ad occuparsi della creazione di contenuti video e foto degli allievi, lezioni, spettacoli, produzioni digital e tv.

Ecco qui l’annuncio su Indeed:

Videomaker e fotografo con propria attrezzatura (Canon 70D o 5D o Nikon corrispettiva che giri anchea 60fps) disposto ad occuparsi della creazione di contenuti video e foto degli allievi, lezioni, spettacoli, produzioni digital e tv; per l’utilizzo sul social, con riprese di circa un’ora 3 sere a settimana dalle 21.00 alle 23.30 o dalle 19.00 alle 23.30 (si sceglie un’ora interna a questa fascia) più 4 o 5 ore (sempre di riprese NON costanti) durante 2 weekend al mese durante il giorno e/o la sera.

Gli viene richiesto di consegnare una decina di scatti a settimana e del girato per il montaggio di 1 o 2 o 3 minuti, 3 o 4 volte a settimana o, ove preferisse, direttamente, il montato (si capirà insieme).

Le riprese e le fotografie verranno fatte principalmente all’interno del nuovo Teatro Stabile di Roma® di Via Assisi 33 ma non solo.

Il compenso fino a giugno 2018 è di 150 € al mese NON trattabili.

Si richiede la capacità comprovata di girare documentari e cogliere il momento perfetto via video e foto, un buon uso di iPhone come strumento creativo, una grande elasticità e creatività, oltre ad un’esperienza o profonda attitudine con i materiali video foto per il social network. Esperienza sui social, utilizzo eccellente di Photoshop, utilizzo di app per lo scatto e il photoritocco su iPhone, utilizzo di app per girare e montare video in mobilità su iPhone.

Inviare ESCLUSIVAMENTE via link (e NON allegare) i propri migliori lavori video e foto.

Non candidarsi se non in possesso dei requisiti o della attrezzatura.

Contratto di lavoro: Collaborazione

Stipendio: €150,00 /mese