Fabrizio Frizzi colpito da malore mentre registrava puntata de L’Eredità

Il noto conduttore televisivo e volto di Raiuno Fabrizio Frizzi sarebbe stato colpito da un malore mentre stava registrando la puntata odierna del gioco a premi L’Eredità, in onda nella fascia pre-serale della rete ammiraglia. Non sono ancora note le cause del malore, né la sua entità. La notizia è stata svelata dal portale di gossip online Dagospia.

FABRIZIO FRIZZI MALORE, IL COMUNICATO DI RAI UNO

Per il momento Raiuno ha rilasciato un semplice comunicato via tweet affermando che questa sera la puntata de L’Eredità prevista non andrà in onda. Al suo posto, verrà trasmessa la prima puntata della serie televisiva Don Matteo 9. La rete non ha svelato ulteriori dettagli, provocando la reazione meravigliata da parte dei fan della trasmissione e dagli altri utenti del social network che seguono l’account Twitter di Raiuno.

CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 Oggi #LEredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1° episodio della serie #DonMatteo 9 — Rai1 (@RaiUno) 24 ottobre 2017

Da Viale Mazzini, in ogni caso, escludono che Fabrizio Frizzi sia in gravi condizioni. Il conduttore sarebbe stato colpito da una lieve ischemia e sarebbe vigile: è stato ricoverato presso il Policlinico Umberto I di Roma.

(FOTO: ANSA / MATTEO BAZZI)