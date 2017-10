La bufala di Sebastian Kurz che caccia George Soros dall’Austria

Sebastian Kurz non ha mai detto a George Soros di allontanarsi dall’Austria, come riportato da diverse testate online. La notizia è priva di fondamento, una fake news lanciata da un sito con un chiaro taglio complottista, che ha inventato dichiarazioni contro il Nuovo Ordine Mondiale del probabile nuovo cancelliere federale del Governo di Vienna. In Italia la notizia è diventata molto condivisa grazie al Giornale, che l’ha proposta in questo mondo. «Sebastian Kurz, il neoeletto cancelliere austriaco, avrebbe dato 28 giorni a Soros per cessare quelle attività di Open Society in Austria ritenute atte a “tentare di minare la democrazia della nazione”.

LA BUFALA DI SEBASTIAN KURZ CONTRO SOROS