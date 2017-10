Giulia De Lellis si è di nuovo scontrata con Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa ieri sera da Canale 5. Questa volta la presunta omofobia della concorrente non è all’origine dell’acceso dialogo, ricco di attacchi verbali, con il direttore di Chi e opinionista del programma condotto da Ilary Blasi. Dopo un intervento di Signorini Giulia De Lellis ha rimarcato come le sue parole fosse inutili.

IL VIDEO DEL NUOVO SCONTRO TRA GIULIA DE LELLIS E ALFONDO SIGNORINI

«Signorini, ho capito che é il tuo lavoro ma a volte é inutile intervenire». Il commento pepato della concorrente del Grande Fratello Vip ha motivato una forte reazione del direttore Chi, che l’ha blastata evidenziando le tante castronerie dette durante la trasmissione. «Se è inutile dire cose inutili le consiglio di non aprire bocca visto che dice solo cavolate. Le conviene stare zitta. La stupidità è nelle cose che dici, stai zitta che con le cose che dici ci facciamo 10 Zibaldoni. Quando mi dai dell’ignorante dovresti sciacquarti la bocca. Sentirmi dare dell’ignorante da te è solo una grande soddisfazione». Giulia De Lellis non ha reagito, se non parzialmente, alle parole di Signorini, rimarcando solo come il direttore di Chi debba esser grato alla madre della concorrente del Grande Fratello Vip per averle insegnato l’eduzione. Un modo per dire che senza la sua educazione avrebbe probabilmente risposto con durezza e volgarità agli attacchi del direttore di Chi. Su Bitchy F è possibile vedere il video dello scontro al Grande Fratello Vip. Durante lo scontro verbale tra Giulia De Lellis e Alfonso Signorini le telecamere TV hanno indugiato su Andrea Damante, il fidanzato dell’influencer, visibilmente nervoso. Il fidanzato di Giulia De Lellis ha poi replicato così su Facebook alle dure critiche del direttore di Chi.