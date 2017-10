Le previsioni sulle Elezioni Politiche 2018: le coalizioni e i partiti favoriti

Chi vincerà alla Camera e al Senato? Quale sarà la maggioranza in Parlamento? Chi andrà al governo? Sono le domande che accompagnano tutte le campagne elettorali per l’elezione di deputati e senatori e che non possono non caratterizzare anche una sfida dall’esito incerto come quella delle Elezioni Politiche 2018. Le previsioni sul risultato del voto sono stavolta più complicate che in passato per via di una legge elettorale che non garantisce con certezza il raggiungimento della maggioranza assoluta dei seggi da parte di una delle coalizioni in campo e, soprattutto, per via di sondaggi che descrivono una situazione di sostanziale equilibrio tra i principali schieramenti e partiti.

PREVISIONI ELEZIONI POLITICHE 2018

Per provare a fare delle previsioni sulle Elezioni Politiche meno avventate bisogna proprio guardare alle rilevazioni sulle intenzioni di voto dei principali istituti demoscopici italiani. E quei numeri, elaborati dai più noti e autorevoli sondaggisti, considerano tutte le aggregazioni non in grado di avvicinarsi al 40% delle preferenze, una quota di consenso che potrebbe garantire il 50% più uno dei seggi di Montecitorio e Palazzo Madama. La nuova legge elettorale (il Rosatellum, sul quale hanno raggiunto l’accordo i principali partiti di centrodestra e centrosinistra, già approvato alla Camera e in procinto di ottenere il via libera definitivo al Senato) assegna il 36% dei seggi con metodo uninominale e il restante 64% con sistema proporzionale. Ciò significa che per ottenere una maggioranza, seppur risicata, dei posti in Parlamento ci sarà bisogno di imporsi nella maggioranza dei seggi del maggioritario. Al contrario, con una situazione di forte equilibrio tra due coalizioni, potrebbe essere necessario una maggioranza di larghe intese.

PARTITI

Per quanto concerne le previsioni sui partiti è facile immaginare che saranno Pd e Movimento 5 Stelle ad ottenere una quota di consenso molto più alta di tutte le altre forze. I sondaggi sulle intenzioni di voto alle Elezioni Politiche 2018 da molti mesi attribuiscono a Dem e pentastellati percentuali di voti simili. Le due formazioni oscillano tra il 25 e il 30% delle preferenze con la differenza che il Partito Democratico ha la possibilità di conquistare molto più seggi nella parte maggioritaria, alleandosi con liste di centro, come Alternativa Popolare, e di sinistra. Il centrodestra è invece diviso in due blocchi, quello di Forza Italia e quello della Lega Nord, due partiti che vengono stimati mediamente poco sotto il 15% delle preferenze. Anche in questo caso viene considerato probabile che i voti dello schieramento siano maggiori di oltre 5 punti percentuali rispetto al M5S, grazie alla presenza di Fratelli d’Italia, che si muove intorno al 5%. Per quanto concerne le soglie di sbarramento per le liste, fissata al 3% sia in coalizione che non, rischiano Ap, gli ex Democratici di Articolo 1 Mdp e la Sinistra Italiana. Ma sui piccoli partiti il quadro è ancora poco chiaro. Lo sarà solo quando verranno presentati i nuovi simboli e definite nuove fusioni o alleanze.

COALIZIONI

Le previsioni sulle coalizioni attribuiscono un margine di vantaggio sul centrosinistra al centrodestra di Fi, Lega e Fdi. Entrambi gli schieramenti dovrebbero essere saldamente oltre il 30% ma, anche in questo caso, il quadro sarà chiarito solo con la definizione di accordi e nuovi simboli. La differenza probabilmente si giocherà sulla capacità di tessere le alleanze con altre formazioni. A sinistra del Pd ci sono formazioni con le quali i Dem hanno difficoltà a dialogare, come Articolo 1 Mdp e Campo Progressista. Stesso discorso del centrodestra, che potrebbe avere difficoltà a sfondare al centro per le posizioni radicali su alcuni temi di Matteo Salvini. Quel che sembra certo è l’arretramento del Movimento 5 Stelle, che nei collegi uninominali potrebbe pagare, oltre alla mancanza del traino di liste alleate, anche l’assenza di un vero radicamento sul territorio, candidati poco noti e basso numero di amministratori pentastellati. In altre parole quei 232 collegi della Camera e 109 del Senato assegnati con metodo maggioritario la quota di eletti M5S potrebbe essere molto inferiore alla percentuale di consenso tra gli elettori.

SEGGI

Per quanto riguarda le previsioni sui seggi nessun sondaggio ha mai attribuito la maggioranza assoluta alla Camera o al Senato ad alcuno schieramento. La soglia della governabilità è fissata a Montecitorio a quota 316 seggi, la metà più uno dei 630 deputati. Nessuno schieramento è stato mai stimato oltre i 270 seggi. Prima della costruzione delle coalizioni, insomma, lo scenario nettamente più concreto è quello dell’incarico di formare il governo affidato dal presidente della Repubblica ad un esponente che non ha affrontato la campagna elettorale da leader. Proprio la stessa situazione del 2013.

(Ultimo aggiornamento alle 00.20 del 24 ottobre 2017. Foto da archivio Ansa. Credit: ANSA / MASSIMO PERCOSSI)