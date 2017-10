A New York, cuccioli in maschera per la Halloween dog parade | GALLERY

Anche quest’anno si è svolta la Halloween dog parafe, la più grande manifestazione per cani del mondo. L’appuntamento era fissato per il pomeriggio di domenica 21 ottobre, come sempre al parco di Tompkins Square, a New York. Sono centinaia i cani che hanno partecipato, accompagnati dai loro padroni, anche loro in maschera. Il tema è la festa degli spettri, ma i cuccioli non erano tutti vestiti da fantasmi e vampiri: fiocchi rosa, borchie punk e addirittura cani-pesce, travestiti e inseriti in un acquario. Un grande spettacolo per gli amanti degli amici a quattro zampe e non solo!

LE IMMAGINI DELLA HALLOWEEN DOG PARADE DI NEW YORK