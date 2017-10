Quella strana tendenza a bruciare le lapidi dei partigiani a Bologna

«C’è in atto una strategia, per quanto sconnessa e scellerata, di riaffermazione e dell’identità e dei disvalori fascisti». Il senatore del Partito Democratico Sergio Lo Giudice descrive così l’ennesimo atto vandalico nei confronti di una lapide che ricorda i partigiani a Bologna. Ieri è stato appiccato il fuoco a una ghirlanda che era stata posta sotto l’epigrafe del porticato dello stadio Renato Dall’Ara della città emiliana. Il monumento voleva ricordare i partigiani del quartiere Costa Saragozza. Al suo posto, ora, c’è un grande alone nero.

LAPIDI PARTIGIANI, LA DENUNCIA DI SERGIO LO GIUDICE

LAPIDI PARTIGIANI, IL PRECEDENTE DIECI GIORNI FA

È il secondo caso in poco più di una settimana. Circa dieci giorni fa, infatti, sempre a Bologna, è stato appiccato il fuoco a una lapide in memoria della Resistenza in via Andrea Costa. Una dinamica simile per portare avanti lo stesso attentato ai valori di una città e dell’intera nazione. Stesso alone nero, stessa vergogna. A poche centinaia di metri di distanza, tra l’altro.

E così, gli attivisti del quartiere Costa Saragozza – che si erano subito dati da fare per ripulire la prima lapide vandalizzata – devono far fronte a quest’altra piccola emergenza. Che, al di là del carattere veniale del gesto, mette in luce una tendenza precisa e preoccupante: la cancellazione della memoria in nome della rinascita delle neo-destre.

Unanime la condanna delle varie forze politiche del capoluogo emiliano al duplice attacco. Ma servirà davvero per porre una sorta di argine al dilagare di certi comportamenti? Oltre al puro e semplice vandalismo, infatti, Bologna sembra essere attraversata dal desiderio di bruciare il suo passato di città culla della democrazia. Le lapidi dei partigiani potrebbero essere solo l’inizio.

