Roma, cade un albero e distrugge un taxi: un ferito | FOTO

Stamattina un grosso albero è caduto su auto in transito a piazza delle Cinque giornate sul Lungotevere vicino al centro storico di Roma. Una persona è rimasta ferita, ma non è in gravi condizioni. Si trovava in un taxi. Altre due auto sono rimaste coinvolte, ma senza feriti. Secondo quanto si è appreso, il ferito è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice giallo all’ospedale Santo Spirito. È al lavoro una squadra dei vigili del fuoco con l’autogru. L’assessore capitolino all’Ambiente Pinuccia Montanari si sta recando sul luogo dell’incidente.

FOTO ALBERO CADUTO IN PIAZZA DELLE CINQUE GIORNATE A ROMA

(Foto di Stefania Carboni per Giornalettismo)