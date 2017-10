I meravigliosi titoli di Dalla Vostra parte attirano l’attenzione dell’Agcom

«Attenti vi rubano la casa, se vai in ospedale te la occupano». O ancora: «Noi li accogliamo, loro ci stuprano». Sono alcuni esempi dei titoletti che escono in sovrimpressione durante una puntata di Dalla Vostra parte, programma condotto da Maurizio Belpietro. Frasi che fanno discutere spesso, sui social:

Ebbene, a quanto pare davanti a questi titoli non è rimasto indifferente nemmeno l’Agcom. Anche il suo Commissario, Antonio Nicita, ha dovuto replicare a una segnalazione in merito a questi titoli dal sapore fuorviante. «Grazie della segnalazione che ho girato agli uffici @AGCOMunica», ha twittato Nicita in merito all’ennesimo titolone sparato su Rete4.

Grazie della segnalazione che ho girato agli uffici @AGCOMunica — Antonio Nicita (@AntonioNicita) 21 ottobre 2017

I titoli di Dalla vostra parte sono molto seguiti sui social. Non a caso, qualche mese fa, divennero protagonisti di una fake news. Vi ricordate il titolo-sondaggio «Gli italiani odiano di più gli autovelox o gli immigrati»? Era un clamoroso falso.