Giulia De Lellis ha sbagliato a scrivere «compleanno» e «benvenuto». La concorrente del Grande Fratello Vip stava realizzando un cartellone di auguri per il compleanno di Raffaello Tonon, ma ha scritto «compleano» e «ben venuto», staccato, come si vede nel video realizzato da Bitchy F.

GLI ERRORI DI SCRITTURA DI GIULIA DE LELLIS



Due errori che hanno suscitato molta ilarità sui social media, piattaforme sulle quali Giulia De Lellis è diventata la grande protagonista dei commenti alla trasmissione di Canale 5. Durante il Grande Fratello Vip la influencer ha più volte commesso alcuni errori che denotavano scarsa cultura, come quando ha indicato nell’Egitto, un Paese, la capitale dell’Africa, che è in realtà un Continente e quindi non ne ha, oppure quando ha confuso l’edera, una pianta, con l’ebola. Su Twitter alcuni hanno però rimarcato come in realtà si possa scrivere benvenuto anche in forma staccata, per quanto questa forma sia molto desueta. Appare difficile che De Lellis ne sia a conoscenza.