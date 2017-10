Fedez, attraverso il suo ufficio stampa, ha chiesto una smentita piuttosto curiosa a Selvaggia Lucarelli in merito al dialogo immaginario creato, in modo ironico, dall’editorialista del Fatto Quotidiano in merito alla cancellazione della foto del cantante con Levante.

FEDEZ CHIEDE A SELVAGGIA LUCARELLI UNA CURIOSA SMENTITA SULLA FOTO CON LEVANTE

L’ufficio stampa di Fedez, come riporta Lucarelli sul suo profilo Twitter, ha scritto questo messaggio: «Buongiorno Selvaggia. Le scrivo perché abbiamo visto gli ultimi post su Chiara (Ferragni, ndA) e Federico (il vero nome di Fedez, ndA). Se a noi è chiaro che ha riportato dialoghi di fantasia, vediamo dai commenti degli utenti che non è altrettanto chiaro. Le chiediamo gentilmente di palesare che si tratta di una ricostruzione di fantasia, sia su Twitter sia su Fb (sic, Facebook ndA). Non ce l’abbiamo con lei, ma con gli utenti che non hanno compreso l’ironia, Beatrice». Selvaggia Lucarelli ha riportato così il messaggio dell’ufficio stampa di Fedez sul suo profilo Twitter: «L’ufficio stampa di Fedez mi chiede di chiarire che i dialoghi sono di fantasia. Insomma, è una faccenda seria». Sui suoi profili social media l’editorialista del Fatto Quotidiano aveva ricreato, in modo molto ironico, un lungo dialogo tra i due in merito alla foto di Fedez con Levante, che il cantante aveva prima condiviso sul suo account Instagram e poi cancellato. Il tono del dialogo era molto scherzoso, evidentemente artefatto, e nella premessa Selvaggia Lucarelli ironizzava in modo così chiaro che si intuiva come la ricostruzione fosse frutto della sua fantasia. Evidentemente però la reazione alla foto con Levante è stata così forte da spingere Fedez a far muovere il suo ufficio stampa. Il messaggio è piuttosto curioso, visto che rimarca più volte di ritenere fantasioso il dialogo ricostruito, ma comunque di precisarlo, vista la reazione suscitata.

Foto profilo: profilo Instagram di Fedez