Marco Della Noce non è stato costretto a dormire in macchina per le sue enormi difficoltà economica a causa della separazione con la ex moglie con cui ha avuto due dei suoi tre figli. Il legale della donna, Andrea Natale, è intervenuto attraverso l’Ansa per fornire una diversa versione rispetto a quella raccontata dal comico noto al grande pubblico per il personaggio di Oriano Ferrari portato al successo a Zelig.

L’AVVOCATO DELL’EX MOGLIE CONTESTA LA STORIA DI MARCO DELLA NOCE

Il legale dell’ex moglie contesta a Della Noce molto dichiarazioni che non corrispondono a verità, ribadendo come le sue attuali privazioni economica dipendano principalmente dal suo stile di vita. Il caso di Marco Della Noce ha assunto un profondo significato anche alla luce di un fenomeno molto diffuso ma poco discusso, le difficoltà economiche che incontrano i padri separati che devono affrontare le costose spese legali di mantenimento di mogli e figli. Secondo l’avvocato Andrea Natale Marco Della Noce ha subito un impatto relativo a livello economico dagli assegni familiari, che non verserebbe più dal 2013. La separazione con la moglie è avvenuta nel 2012, e il legale gli ha contestato anche la relazione con la sua attuala compagna, avviata dodici anni fa, alcuni anni prima del divorzio. Secondo l’avvocato dell’ex moglie Della Noce avrebbe sperperato i suoi guadagni elevati negli anni migliori della sua carriera, e il mancato risparmio sarebbe la causa principale delle sue attuali difficoltà economiche, molto più che gli assegni familiari che è sempre stato restio a pagare. L’avvocato Natale rimarca inoltre come il motivo che ha bloccato la carriera di Della Noce, l’iniziativa esecutiva nei confronti della sua partita Iva, non è stata promossa dalla sua assistita, bensì da altri creditori. Il caso di Della Noce ha suscitato una forte emozione, e dopo le sue dichiarazioni è scattata una ondata di solidarietà da parte di colleghi e molto altre persone per aiutarlo economicamente.

Foto copertina: ANSA/FABRIZIO RADAELLI