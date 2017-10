Il mistero della foto di Fedez con Levante postata e poi cancellata

Nell’era dei social network anche una semplice foto rimossa dalle proprie pagine può diventare un caso. Lo sa bene Fedez, che in rete è diventato bersaglio di messaggi ironici per la cancellazione di una sua immagine con la cantautrice Levante che aveva pubblicato sul suo profilo Instagram. L’eliminazione dello scatto si è trasformata in una sorta di mistero, soprattutto dopo un tweet della blogger Selvaggia Lucarelli, seguitissima sui social, che ha alimentato il sospetto di una rimozione chiesta dalla fidanzata del rapper, Chiara Ferragni.

FOTO DI FEDEZ E LEVANTE PUBBLICATA E POI ELIMINATA DA INSTAGRAM

«Chiara: ‘Togli subito da Instagram la foto con quella cretina o ti faccio defolloware da tutti i miei fan!”. E Fedez la tolse», ha scritto l’opinionista del Fatto Quotidiano. Dando il via ad una lunga serie di ulteriori battute. «Oh lo faceva defolloware, sono problemi», è stato uno dei messaggi di risposta. «L’uomo zerbino», ha scritto un altro. E ancora: «Questi due sono un concentrato di maturità», «Una prova di carattere mista ad un amore spasmodico», «Tristezza sociale».

Chiara:”Togli subito da Instagram la foto con quella cretina o ti faccio defolloware da tutti i mei fan!”. E Fedez la tolse. pic.twitter.com/BvOfYscUwx — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) 20 ottobre 2017

Della gelosia (o meglio, presunta gelosia) di Chiara Ferragni già si parla da qualche settimana nelle pagine di gossip. Fedez e Levante, insieme a Mara Maionchi e Manuel Agnelli come giudici di X Factor. Si vocifera che l’imprenditrice-influencer non gradisca la nuova compagna di banco del fidanzato nel programma, e che non veda di buon occhio soprattutto il feeling tra i due. Dal gossip al retroscena per la rimozione di una foto, poi, il passo e breve.

(Immagine dal profilo Twitter di Selvaggia Lucarelli)