Como, tre bambini sono morti e e un altro è in condizioni disperate dopo un incendio scoppiato nella loro abitazione. L’appartamento dove si è verificato il rogo si trova all’ultimo piano di una palazzina di Como sulla via di San Fermo. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni della drammatica vicenda il padre dei bambini, un uomo di origini marocchine di 49 anni, è stato trovato morto dai soccorittori. Tre dei quattro bambini in casa, di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, son deceduti, ed erano stati soccorsi mentre si trovavano in arresto cardiaco. . Il più piccolo dei suoi figli ha 3 anni, il più grande undici. All’ospedale Sant’Anna di Como sono state portate due bambine di 4 e 8 anni, una purtroppo nè morta a e la sorella è in condizioni giudicate come disperate. Il fratello più piccolo è stato trasportato aall’ospedale di Varese, mentre il maggiore, 12 anni è a Cantù. Le informazioni su quanto successo a Como sono ancora frammentarie. Secondo Corriere della Sera e Ansa si potrebbe trattare di un suicidio-omicidio. Lo indicherebbero le modalità in cui è stato ritrovato il corpo del padre dei quattro bambini, due maschi e due femmine, anche se per ora si tratta solo di ipotesi. Gli inquirenti stanno vagliando anche un’eventuale motivazione dolosa. All’interno dell’abitazinone sarebbe stato ritrovato materiale accatastato, che farebbe presupporre un incendio appiccato da qualcuno che si trovava all’interno dell’appartamento. Alcuni vicini di casahanno dato l’allarme per il fumo che usciva dall’ultimo piano del loro condominio. L’appartamento appartiene a una fondazione benefica che affitta a persone bisognose

Foto copertina:ANSA / MATTEO BAZZI