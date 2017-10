Le mammine pancine contro la pubblicità di Lactacyd intimo

Sta diventando virale, a suo modo, la nuova pubblicità di Lactacyd, un detergente intimo. A scatenare il caos sono stati diversi commenti negativi sulla pagina Facebook dell’azienda. Tutta colpa della forma raffigurata nella pubblicità. Alcune donne (o mammine pancine – se non sapete cosa sono vi invitiamo qui per approfondire) non hanno colto l’ironia del post.

Ecco qui alcuni commenti:

Che cosa brutta…cioè già la Jolanda diciamolo…non è bellissima oggettivamente…ma sta cosa tutta ripiegata…cioè ma ve riprendete n’attimo. Mah..non vedo la necessità di questo ” simbolo “..speriamo bene..quanto faranno un detergente per uomini come si dovranno regolare.

Molti hanno controreplicato difendendo l’azienda. «Eravate già la mia scelta da anni – ha commentato una utente – dopo questa confermo ancora di più la mia scelta». E c’è anche chi ci ironizza su: «Un consiglio – scrive una utente – si poteva usare anche una sciarpa rossa, almeno si capiva che poteva essere usato anche con la rugiadina e si toglievano ogni dubbio». Lactacyd intimo ha infine replicato: «Il nostro intento è celebrare la femminilità con un pizzico di ironia. Dopotutto, l’igiene intima è il nostro campo da oltre 60 anni». Nel bene e nel male l’importante è che se ne parli.

