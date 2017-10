Lo Sporting segna contro la Juve e Balotelli esulta su Instagram | VIDEO

Davvero imperdonabile (almeno da parte dei tifosi della Juventus). Mario Balotelli non si controlla e si lascia andare a un’esultanza smodata nel corso della partita di Champions League tra i bianconeri e lo Sporting Clube de Portugal. Il match valido per la terza giornata del prestigioso torneo continentale per squadre di club non era iniziato benissimo per i calciatori di Massimiliano Allegri.

BALOTELLI ESULTA CONTRO JUVE, IL VIDEO DA GAZZETTA TV

E all’autogol di Alex Sandro – che ha determinato il momentaneo vantaggio dei portoghesi – l’attaccante del Nizza Mario Balotelli (che stava seguendo la partita in tv, durante una diretta su Instagram) si concede un «Vamooooos» che ha fatto arrabbiare tutti i supporter juventini.

BALOTELLI ESULTA CONTRO JUVE, LA REAZIONE SUI SOCIAL NETWORK

Balotelli, dopo l’esultanza, si è anche lasciato andare a un pronostico sulla partita: «L’avevo detto io – si sente nel corso della diretta – che lo Sporting Lisbona avrebbe battuto la Juventus». Boccone amaro per lui, visto che, nel prosieguo del match, i bianconeri si sono rifatti e hanno ribaltato il punteggio, portando a casa i tre punti con il risultato finale di 2-1.

I tifosi bianconeri, invece, si sono tolti più di un sassolino dalla scarpa, scagliandosi – sempre sui social network – contro l’attaccante ex Inter e Milan:

Nun te se ‘ncula più nessuno se nun parli daa Juve. #Balotelli https://t.co/sOgBgRyxhZ — Alessandro (@alex_sandro91) 19 ottobre 2017

Io non mi infurio proprio per niente, CHISSENEFREGA di Balotelli?? — Mille800novanta7 (@Erreaemmeo1897) 19 ottobre 2017

ma secondo voi davvero ce ne frega qualcosa se balotelli esulta a un gol o no? l’ho scoperto ora e la mia reazione è stata più o meno questa pic.twitter.com/j4O5tVCK8J — svrv (@groolsara) 19 ottobre 2017

Chi è Balotelli? — Gianfranco Saccani (@GianfrancoSacc8) 19 ottobre 2017

Chi la fa, l’aspetti. Questa sera Mario Balotelli sarà impegnato nella sfida di Europa League contro la Lazio e avrà gli occhi di mezza Italia puntati addosso. Scommettiamo che i tifosi bianconeri non si faranno scappare l’occasione per rifarsi del torto subito (e del tifo contrario)?