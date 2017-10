Giulia De Lellis ha commeso una nuova gaffe. La concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato di non sapere cosa sia l’edera, una pianta, e l’ha confusa con l’ebola, il nome di un virus che provoca una malattia molto pericolosa per la salute dell’uomo. «L’edera? Non so cosa sia. Ma dite l’Ebola?» ha detto Giulia De Lellis durante un dialogo avvenuto ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip.

LA GAFFE DI GIULIA DE LELLIS SU EDERA, EBOLA E LARVE

La concorrente della trasmissione di Canale 5 è diventata la protagonista della nuova edizione del reality show grazie alle sue gaffe. In diverse occasioni ha dimostrato una cultura lacunosa, come quando ha indicato l’Egitto come capitale dell’Africa, e spiegato che il Canade ne fosse privo. Più discussione, anche sotto il punto di vista sociale, hanno provocato invece altre scivolate verbali, attaccate come omofobe anche da Alfonso Signorini. La gaffe che ha confuso l’edera con l’ebola ha suscitato l’ironia di diversi commentatori di Twitter, che hanno ripreso la gaffe di Giulia De Lellis, che aveva chiesto anche cosa fossero le larve, come ripreso da Bitchy F.

Foto copertina: profilo Facebook di Giulia De Lellis