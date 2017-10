La data delle Elezioni Politiche 2018: quando si vota

I primi interrogativi su un’elezione che ottengono una risposta, insieme a quelli relativi al sistema elettorale, alle regole del confronto e della scelta dei candidati, riguardano il giorno del voto. Le Elezioni Politiche 2018 non fanno certamente eccezione. Anche stavolta le indiscrezioni sulla possibile data in cui recarsi ai seggi per esprimere le proprie preferenze sono iniziate a circolare molto presto.

QUANDO SI VOTA ELEZIONI POLITICHE 2018

Secondo la legge la legislatura in corso dovrebbe concludersi esattamente dopo cinque anni, quindi il 15 marzo, che è il giorno in cui nel 2013 Camera e Senato si riunirono per la prima dopo le Elezioni Politiche del 24 e 25 febbraio. Ma il presidente della Repubblica e il governo hanno margine di flessibilità per decidere data dello scioglimento delle Camere e data del voto. L’ipotesi più probabile è che oggi come cinque anni fa le Camere vengano sciolte prima del termine per andare alle urne tra le fine di febbraio e l’inizio marzo. L’articolo 61 della Costituzione recita: «Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

DATA ELEZIONI POLITICHE 2018: IPOTESI DOMENICA 4 MARZO

Dunque quando si vota? L’opzione che in queste settimane circola con maggiore insistenza sulla data delle Elezioni Politiche 2018 è quella di domenica 4 marzo, a cinque anni e qualche giorno dalla precedente tornata. Nel 2013 per l’elezione di deputati e senatori si votò in due giorni, domenica 24 e lunedì 25 febbraio. Lo scioglimento delle Camere potrebbe arrivare subito dopo l’approvazione della legge di Stabilità, che rappresenta certamente la fine della legislatura dal punto di vista politico. Dopo il via libera definitivo alla legge di Bilancio il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni potrebbe anche salire al Quirinale per comunicare al capo dello Stato la fine della sua esperienza.

(Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2017 alle ore 14.00. Foto di copertina di un seggio elettorale da archivio Ansa. Credit: FRANCO SILVI / ANSA / PAL)