Un sito di e-commerce ha messo in vendita un costume per Halloween da Anna Frank, la bambina ebrea tedesca autrice del famoso diario simbolo della Shoah, morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Come spiegato, tra l’altro, anche nella didascalia del prodotto: “La Seconda Guerra Mondiale ha creato eroi inaspettati e persino una ragazza come Anna Frank, con niente se non un diario, è riuscita a essere d’ispirazione al mondo”.

IL COSTUME PER HALLOWEEN DA ANNA FRANK SU UN SITO DI E-COMMERCE AMERICANO

Sul costume per Halloween da Anna Frank il sito ha pure applicato uno sconto; solo 25 euro più spese di spedizioni per “trasformare le bambine nell’eroina della Seconda Guerra Mondiale”. L’annuncio sembra veramente una battuta di pessimo gusto, ma purtroppo l’abito era in vendita per davvero. Le polemiche sono presto scoppiate in rete, tanto che HalloweenCostumes.com si è trovato costretto a ritirare l’articolo dal mercato e a rimuovere la pagina in cui lo vendeva.

SU AMAZON ANCORA DISPONIBILE IL COSTUME PER HALLOWEEN DA ANNA FRANK

Su alcuni siti, purtroppo, il costume per Halloween da Anna Frank resta ancora in vendita: come per esempio su Amazon, dove lo si può trovare a questo link per soli 10 dollari. Hanno cambiato solo la descrizione: ora viene definito un “elegante costume da ragazza sfollata durante la seconda guerra mondiale”, ma il travestimento è lo stesso. In effetti non ha niente di particolare: è composta da un abitino blu, un basco verde e una borsa a tracolla marrone, tutto in poliestere. Un look che non sarebbe neanche brutto, se non fosse che la scelta di travestire una bambina da vittima dell’Olocausto è veramente oltraggiosa e non si capisce proprio chi abbia potuto ritenerla divertente.