Arriva la funzione curriculum su Facebook. Il social network espande i suoi orizzonti e sconfina nel campo della ricerca di lavoro. Impossibile non fare subito un paragone con Linkedin, anche se – per quel poco che ne si sa – sembrerebbero esserci molte differenze con la piattaforma dedicata al mondo del lavoro. Prima fra tutte il fatto che le informazioni sul nostro background professionale e di studi sembra che saranno accessibili solo alla nostra rete di amici.

CURRICULUM SU FACEBOOK, COME FUNZIONA

Il curriculum su Facebook non sarà altro che un’espansione dell’attuale sezione “Lavoro e istruzione”, spesso caotica e poco aggiornata. Con il nuovo sviluppo del social network si potranno invece elencare in maniera più puntuale e dettagliata titoli di studio ed esperienze professionali, con tanto di date di inizio e fine lavoro. Esattamente come su Linkedin, insomma, ma la differenza pare starà appunto in chi avrà accesso a quelle informazioni.

IN ARRIVO LA FUNZIONE CURRICULUM SU FACEBOOK

I primi utenti che hanno testato la funzione curriculum su Facebook – riferisce downloadblog – rivelano che le informazioni sulle esperienze lavorative e culturali non saranno visualizzate facilmente sui profili pubblici. Il blog ipotizza che forse il colosso dei social network sta pensando di offrire quei dati a reclutatori e talent scout, ma l’azienda di Zuckerberg non si sbilancia nel fornire dettagli: «Su Facebook costruiamo e sperimentiamo sempre nuovi prodotti e servizi. Attualmente stiamo testando una funzionalità relativa alla storia lavorativa per continuare ad aiutare le persone a trovare lavoro e le aziende ad assumere nuovo personale, il tutto su Facebook».

Per il momento, comunque, la funzione curriculum su Facebook è ancora in fase di test ed è disponibile solo per un piccolo gruppo di utenti negli Stati Uniti.